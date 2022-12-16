تغيير كبير في مكالمات واتساب لمستخدمي آيفون





يعمل تطبيق واتساب على تغيير كبير من المقرر إطلاقه في عام 2023، حيث سيكون أكثر فائدة للملايين من مستخدمي آيفون تحديدًا، بحسب موقع The Sun.

وقالت الصحيفة البريطانية: إذا كنت قد استخدمت FaceTime من آبل مؤخرًا، فستلاحظ أنه أصبح يمكن تصفح الهاتف أثناء إجراء مكالمة فيديو، فعندما تقوم بالتمرير بعيدًا بات يمكنك البقاء على التطبيق أثناء تصفح التطبيقات الأخرى من خلال الخاصية المعروفة باسم صورة مصغرة داخل صورة.

وهذه الخاصية لا تعمل حاليًا إذا كنت تجري مكالمة فيديو عبر واتساب WhatsApp، لكن التطبيق كشف أنها ستكون متوفرة بدءًا من العام الجديد.

وأكد التطبيق على أن الميزة قيد الاختبار التجريبي الآن، وهذا يعني أن أي شخص على WhatsApp للإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS يمكنه تجربته.

وفي أوائل عام 2023، سيتم طرح الميزة لجميع مستخدمي واتساب على آيفون.

وقال واتساب في تدوينة جديدة: بينما يشتهر التطبيق بتوفير الأمان للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، فإن المزيد والمزيد من الأشخاص يستخدمونه كوسيلة للتواصل مع مكالمات الصوت والفيديو.

وتابع: ومن هنا سيحدث تغيير كبير في مكالمات WhatsApp

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