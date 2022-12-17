شاهد بالفيديو.. تفاصيل جديدة وهامة في قضية أسرة بري.. أهل الزوجة المقتولة يتحدثون عن زوجها حاتم وأهالي الحي يثبتون تواجده في هذا المكان لحظة حدوث الجريمة وهذه قصة المسدس “كاتم صوت” والشغالة المقتولة





بث أصدقاء دكتور حاتم عباس رب الأسرة التي ماتت مغدورة في حي بري بالخرطوم مقطع فيديو تحدثوا من خلاله عن حاتم وعلاقتهم به.

وبحسب وما شاهد محرر موقع النيلين فقد أجمع سكان الحي الذي يسكن فيه حاتم على أخلاق العالية الكريمة وحسن معاشرته.

كما تحدثت عدد من أفراد أسرة زوجته المقتولة وأكدوا أن حاتم الذي تم احتجازه لا يشكون في أخلاقه وفي نزاهته وهو ليس القاتل وعلى السلطات أن تبحث عن القاتل الحقيقي.

وأجمع كل المتحدثين في المقطع الذي رصده محرر موقع النيلين على أن حاتم لم يكن موجود في المنزل لحظة حدوث الجريمة التي حددها التشريح بين الرابعة والثامنة مساء.

وأشاروا إلى أن في وقت حدوث الجريمة كان حاتم متواجد مع شقيقته التي زارها بين الساعة السابعة والثامنة ولم يرجع للمنزل بل توجه مباشرة لنادي بري مكان تجمعهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نفى التقرير عدد الشائعات أبرزها المسدس الذي قتلت به الأسرة, حيث لم يكن من نوع (كاتم صوت) إضافة إلى شائعة أخرى انتشرت بصورة كبيرة وهي مقتل العاملة التي تعمل معهم في المنزل.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين