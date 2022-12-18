تفاصيل جديدة بشأن مقتل مصرية على يد ابنتها وعشيقها.. والتحقيقات تكشف مفاجأة وسبب ارتكاب الجريمة





كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة عن واقعة قتل فتاة مصرية لوالدتها بعد ضبطها متلبسة في وضع مخل مع جارها الشاب الذي يصغرها، في محافظة بور سعيد.

وأفادت التحقيقات أن الابنة تمت خطبتها لشاب من أبناء المدينة حيث تقطن العائلة قبل شهور بعد قصة حب. واشتركت الأم في عدة جمعيات مالية لتدبير نفقات تزويج ابنتها وإعداد منزل لها ولخطيبها.

كما تبين أن الابنة كانت تخون خطيبها مع جارها الشاب الصغير الذي يبلغ من العمر 16 عاماً والذي كان يتردد على شقتها في غياب والدتها حتى ضبطتهما الأم مؤخراً، ولذلك قررا قتلها حتى لا يفتضح أمرهما ، حسب “العربية.نت” .

وأشارت التحقيقات إلى أنه بدخول الأم على ابنتها وصديقها في المنزل، قررا قتلها فطلبت منهما أن يتركاها لتنطق بالشهادة، ليرد القاتل بتهكم قائلاً “أخدتى معنا وقتنا طويلا”، ثم أجهز عليها بضربة قاضية أنهت حياتها على الفور.

وبعد إجهاز الجار الشاب على والدتها، قررت الفتاة سكب الماء المغلي على جثتها للتأكد من وفاتها.

وقررت النيابة العامة استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان وحبس الفتاة المتهمة وجارها.

صحيفة المرصد