في قضية شهيرة .. الاستئناف تلغى حكم براءة (8) متهمين من عقوبة الإعدام





اصدرت محكمة الإستئناف بولاية شمال دارفور حكما بالغاء قرار محكمة الموضوع القاضي ببراءة(8) متهمين من عقوبة الإعدام.

وتفصيلا قررت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين بمقتضى المذكرة التي قامت بإعدادها.

وفي وقت سابق كانت قد برأت محكمة الموضوع المتهمين من جريمة قتل شهيرة راح ضحيتها ثلاثة أشقاء في إحدى ضواحي شمال دارفور.

وعقب صدور الحكم قدم ذو الضحايا استئناف لقرار محكمة الموضوع؛ لتقرر محكمة الإستئناف باعادة إلقاء القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم.

صحيفة الصيحة