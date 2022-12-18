الجزيرة .. ضبط تهريب شاشات تلفزيونية ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات





أفشلت قوات مكافحة التهريب ولاية الجزيرة محاولة تهريب كميات كبيرة من الكريمات ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات واللوائح الطبية بجانب ضبطها لشاشات تلفزيونية مهربة على متن حافلة (شريحة)، وذلك في إطار العمل المنعي الذي تقوم به القوات في ولاية الجزيرة.

وفي ذات السياق أشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم بهذه الضبطية التي تؤكد أن قوات مكافحة التهريب بكافة الولايات تقوم بعملها على أكمل وجه وأنها دائماً بالمرصاد لكل محاولات التهريب.

من جانبه ثمن العميد شرطة (حقوقي) عبد الرحمن بدوي عبيد مدير دائرة شؤون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب الدورالفعال لقوات مكافحة التهريب بولاية الجزيرة وعملها الدؤوب والمستمر في صون الإقتصاد الوطني.

وفي كلمته لإعلام قوات الجمارك أفصح العقيد شرطة صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية الجزيرة، إن قواته ومن خلال الإرتكازات الليلية في مداخل ومخارج الولاية وبعد مطاردة عنيفة لعدد ثلاثة عربات غير مقننة (بوكو) تمكنت القوات من القبض على المركبات وبداخلها كميات كبيرة من الكريمات ومستحضرات التجميل غير المطابقة.

وأضاف صالح أن قواته تمكنت من ضبط حافلة (شريحة) تحمل عدد (40) شاشة تلفزيونية مهربة إلى داخل البلاد من غير أوراق رسمية، مبيناً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

سونا