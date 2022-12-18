سلطات مطار الخرطوم تنفذ تمريناً تجريبياً للطوارئ





أكد الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدني جاهزية قوات الدفاع المدني للقيام بالأدوار المناط بها مشيداً بالتدريبات العملية.. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بمطار الخرطوم بمناسبة إقامة تمرين طوارئ، مضيفاً أن الاحتفال يتزامن مع احتفالات الشرطة السودانية والعربية.

ومن جانبه امتدح المهندس مستشار سر الختم بابكر التنسيق والجاهزية التي أبدتها القوات المشاركة في تمرين الطوارئ وسرعة الاستجابة في مواجهة الطوارئ والكوارث. ومن جانبه أشار المهندس عصام الدين محمد أحمد مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم أن تمارين الطوارئ تعتبر تدريباً عملياً لإزالة كل العوائق والتقديرات وتحديد المسؤوليات ومعرفة نقاط القصور ووضع الخطط لتلافيها في إطار جهود التجويد والتوظيف الأمثل للإمكانيات، وفي ختام الاحتفال تم تكريم مدير قوات الدفاع المدني ومدير عام مطارات السودان وعدد من المشاركين في تمرين الطوارئ.

صحيفة اليوم التالي