مصادرة سبائك ذهب ضبطت بحيازة سيدة حاولت تهريبها للخارج بالمطار





قررت المحكمة أمس، مصادرة سبائك ذهب ضبطت بحيازة سيدة حاولت تهريبها للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي .

وفرضت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، غرامة مالية قدرها (200) ألف جنيه، على السيدة، وبعدم دفعها الغرامة المالية سجنها لمدة شهر.

وأدانت المحكمة السيدة بمخالفة نص المادتين (198،199) من قانون الجمارك لسنة 2010م بجانب إدانتها بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي.

وأمرت ذات المحكمة بمصادرة السبائك الذهبية موضوع الدعوى الجنائية وذلك عقب ضبطها بحيازة السيدة المدانة في طريقها للمغادرة بها الي دول الإمارات العربية المتحدة على إحدى خطوط الطيران الشهيرة .

وحسب الاتهام فإن جمارك مطار الخرطوم ألقت القبض على السيدة المدانة بصالة المغادرة بغرفة السلامة الجوية بمطار الخرطوم في طريقها للمغادرة إلى خارج البلاد وبإخضاعها للتفتيش ضبط بحيازتها سبائك ذهب مخبأة بطريقة احترافية في طريقها لتهريبها لخارج البلاد، ليتم القبض عليها وتدوين إجراءات بلاغ في مواجهتها بالحادثة ويعد اكتمال التحريات معها احيلت للمحكمة للفصل في القضية .

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة