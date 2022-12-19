مقتل عامل أجنبي داخل حقل نفطي سوداني





قال تجمع العاملين بقطاع النفط ، إن حقل الجبلين التابع لشركة «بابكو» شهد يوم الإثنين الماضي جريمة قتل بشعة لأحد العاملين الأجانب بواسطة عامل آخر من نفس الجنسية. وأضاف أن الإدارة تتستر على الحادثة وتمارس الترهيب والوعيد للعاملين من تداول الحادثة.

ويشكو العاملون بقطاع النفط في السودان، من مشكلات كبيرة تواجه العمل بالحقول المختلفة، لاسيما الجانب الأمني، حيث ظل العاملون والحقول يتعرضون إلى اعتداءات من مكونات المجتمعات المحلية، علاوة على بعض التفلتات التي تؤدي من وقت لآخر إلى توقف العمل وفقدان آلاف البراميل من الإنتاج اليومي.

ويتهم التجمع، الحكومة الانقلابية ووزارة الطاقة والنفط بتجاهل مطالب المجتمعات المحلية وعدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم، والاهتمام عوضًا عن ذلك بالمكاسب الذاتية. وقال تجمع العاملين بقطاع النفط في بيان صحفي، إن الفساد المالي والإداري بشركة بشائر لخطوط الأنابيب «بابكو» أزكم الأنوف وتمدّد في ظل فترة الانقلاب وبعد عودة مفصولي لجنة إزالة التمكين.

وأعلن تجمع العاملين أنه سيقوم بنشر تفاصيل اجتماعات مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية التي تم فيها إجازة حوافز دولارية ضخمة للوزير الانقلابي ومجلس الإدارة، وتفاصيل مخطط التخلص من «20%» من الموظفين بذريعة إعادة الهيكلة وتقليل التكاليف.

صحيفة السوداني