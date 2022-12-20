



حديث البشير اليوم: بضدها تتميز الأشياء

كتب د. محمد الهاشمي الحامدي في فيسبوك وتويتر قبل قليل:

تحدث الرئيس عمر البشير اليوم أمام المحكمة في الوقت المناسب، أي بعد سنوات من حكم معارضيه الذين حكموا ففشلوا وطبّعوا. أصبح بالإمكان المقارنة، وكما قيل: بضدّها تتميز الأشياء.

الآن يصدّق الناس البشير، ويعرفون أنه دافع عن سيادة #السودان وهويته وكرامة وحقوق وأمن شعبه وعن #فلسطين أيضا.

مقارنات دالة:

لتر البنزين في عهد البشير كان 6.2 جنيه (أرخص من سعره في السعودية) واليوم 620 جنيه.

جالون البنزين كان ب28 جنيه واليوم 2800 جنيه ووصل في الشهور الفائتة 3200 ثم نزل قليلا.

رغيفة الخبز في عهد البشير كانت بجنيه واحد واليوم ب50 جنيها.

اسطوانة الغاز كانت ب180 جنيه في عهد الرئيس عمر البشير، وسعرها اليوم 3500 جنيه، الغاز فقط وليس الاسطوانة.

سعر الدولار في السوق السوداء آخر يوم في حكم البشير، 11 أبريل 2019، كان 70 جنيها. اليوم 570 جنيها.

وكانت أحكام الشرع عزيزة مرعيّة، والأمن مستتبا في الخرطوم والأقاليم، وسيادة البلاد مرعية لا يعبث فيها العابثون.

اليوم ينتبه السودانيون لقرابة 20 جسرا بنيت في عهد البشير رغم الحصار اللئيم، وعشرات الجامعات والمصانع، وآلاف الكيلومترات من الطرق المسفلتة، ويدركون أنهم تعرضوا لتضليل شيطاني كبير.

ويقرأ السودانيون اليوم في مذكرات نتنياهو عداوته الظاهرة للبشير فيفهمون أبعادا أخرى مهمة جدا في فهم ما جرى في السودان عام 2019.

د. محمد الهاشمي الحامدي