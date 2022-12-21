جهاز المخابرات يضبط شبكة متخصصة في تزوير رخص القيادة وشهادات بحث و الترخيص





تمكنت الدائرة المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة بجهاز المخابرات العامة من ضبط شبكة تعمل في تزوير رخص القيادة وشهادات بحث وترخيص ولوحات المركبات والاستيكرات وتصاديق التظليل.

و أسفرت العملية عن ضبط أجهزة المُستخدمة من الشبكة في نشاطها الإجرامي و شملت (٣) ماكينات طباعة – ماكينة تغليف (٢) ماسح ضوئي (٢) ماكينة تغليف علامات مائيه (١٤) استيكر (٣٥) كرت استيكر (٥٢) لوحة مركبات (١٥٠) شهادة بحث جاهزة للتسليم (٢٠) تصديق تظليل – لفة استيكر للتغليف (٢)رولة علامات سرية تستخدم للاستيكر وغيرها من المواد التي تستخدم في التزوير .

باج نيوز