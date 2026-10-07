قوات الجمارك تبيد ما يقارب نصف الطن من مخدر الآيس القاتل

شهد اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر والعميد جاد كريم أحمد الفضل مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر صباح الثلاثاء إبادة كميات كبيرة من مخدر الآيس والتي ضبطتها قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر مؤخرًا.

وشهد عملية الإبادة السيد فتح الله الحاج أحمد أمين عام حكومة الولاية ممثل والي ولاية البحر الأحمر، وحضور كل من السيد رئيس الجهاز القضائي بالولاية والسيد رئيس النيابة العامة والسادة قاضي ورئيس نيابة الجمارك، ومدير سجون ولاية البحر الأحمر وعدد من قيادات الجمارك والسادة الضباط وضباط الصف والجنود بمكافحة التهريب وممثلي الأجهزة الأمنية الأخرى.

وثمن السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المجهودات الكبيرة والإنجازات التي يحققها منسوبو مكافحة التهريب بكافة ولايات السودان، مبينًا أن إبادة هذه الكمية من المخدرات هي رسالة في بريد العصابات وتجار الموت، مؤكدًا حرص قوات الجمارك على تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي بجانب الحد بصورة كبيرة من انتشار المخدرات وتأثيرها الخطير على المجتمع، وحماية الشباب والأجيال القادمة من خطر الإدمان.

من جانبه اكد السيد مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ أكد استعداد قوات الجمارك التام لتحقيق أعلى درجات الرقابة الجمركية، كما أشاد بالتنسيق المحكم بين قوات الجمارك وجهاز المخابرات العامة وكل الأجهزة النظامية والجهات ذات الصلة، مضيفًا أن تهريب المخدرات يعتبر من أوجه الحرب الخفية على البلاد، داعيًا إلى المزيد من تضافر الجهود لمجابهة تحديات خطر المخدرات على الشباب لأنهم يمثلون حجر الزاوية في عملية الإنتاج ونهضة البلاد.

كما جدد السيد اللواء شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف التزامهم بتوفير كافة الاحتياجات والمعينات اللازمة لتمكين قوات مكافحة التهريب من أداء دورها الرسالي في ظل التحديات الماثلة والمتمثلة في تخريب الاقتصاد وإهدار موارد الدولة.