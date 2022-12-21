فولكر سيغادر السودان وسيضع الثعلب الألماني يده في فمه علي طريقة منتخب بلاده الذي خرج من مونديال قطر





• فولكر سيظل في منصبه بالسودان حتي شهر مارس 2023 ..

• صحيح أن مهمة الرجل لم تنجح ..ووجد صعوبات بالغة لأن الأمم المتحدة وفرت له فقط30% من الميزانية التي تقدم بها لمواجهة أعباء وبرامج مهمته في السودان الأمر الذي دفعه لاستقطاب دعم مالي من الأمارات والسعودية عبر الآلية الرباعية ..

• فولكر فقد الأمل في ترفيع لمنصب أممي أعلي بعد نهاية مدة عمله في السودان حيث كان يُمني نفسه بإنجاز تسوية سياسية تضع حداً لحالة التوهان التي يعيشها السودان بعد سقوط البشير ..

• فولكر سيغادر نعم ..لكن بعد نهاية المدة .. وحتي ذلك الحين سيضع الثعلب الألماني يده في فمه علي طريقة منتخب بلاده الذي خرج من مونديال قطر تحت وابل لعنات عُشاق اللعبة الجميلة ..

• فولكر سيغادر بلادنا تحت وابل لعنات وغضب الشعب السوداني والسبب أنه وضع يده في المكان الخطأ لتشخيص أزمة الشعب السوداني !!

عبد الماجد عبد الحميد

