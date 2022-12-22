مأساة في الأردن.. لماذا أطلقت فتاة النار على أسرتها فقتلت 3 وأصابت اثنين؟





في واقعة مأساوية بالأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغًا، ورد صباح اليوم الخميس، لمديرية شرطة محافظة إربد، بقيام فتاة تبلغ 17 عامًا من العمر، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بمبكشن) على أفراد أسرتها.

وحسب صحيفة “الغد” الأردنية، وقع إطلاق النار إثر خلافات عائلية، ونتج عنه ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان، وإلقاء القبض عليها، وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها.

صحيفة سبق