نهب طالبة والتعدي عليها بالمقرن





أعلنت مباحث قسم شرطة الخرطوم، عن توقيف 5 متهمين، قاموا بنهب طالبة والتعديّ عليها بمنطقة المقرن.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، الأربعاء، أنّه ورد بلاغ بأنّ متهمين مجهولين اشتركوا في التعديّ على الطالبة بالضرب، وسبّبوا لها الجراح العمد، وقاموا بنهبها موبايل إيفون بقيمة 150 ألف جنيه في منطقة المقرن.

وبحسب إعلام الشرطة، فإنّه تمّ استجواب المبلغة، وأفادت أنّه في الساعة الحادية عشر صباحًا أثناء سيرها في الشارع راجلة من منزل جيرانهم بالمقرن، إلى منزلهم صادفها أشخاص مجهولين وقاموا بأخذ هاتفها عنوةً بعد ضربها بواسطة حجر في منطقة الحوض.

وأضافت” عند سماع الجيران صراخها وبخروجهم قام المذكورين برمي الموبايل والفرار فتمت مطاردتهم بواسطة شباب الحيّ، وتمّ القبض عليهم وتسليمهم للشرطة.

صحيفة الصيحة