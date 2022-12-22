السودان .. مقتل ثلاثة أسود بواسطة الدعم السريع





أعلنت حديقة السودان للحياة البريّة، الخميس، عن مقتل ثلاثة أسود بدمٍ باردٍ رميًا بالرصاص بواسطة قوات الدعم السريع.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ على صفحتها الرسمية، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وأدانت الحديقة، مقتل الأسود”ليو ـ أماني وريناس، وأشارت إلى أنّها تعدّ أوّل الأشبال التي تولد بالمركز.

وأضافت”قبل خمسة أسابيع تمّ نقل الأسود ليو و ريناس و أماني إلى مزرعة خاصة تملكها قوات الدعم السريع. أطلقوا النار على الأسود الثلاثة بعد ما هربوا من قفصهم.

وتابعت” ندين مقتل «3» أسود «ليو، أماني، وريناس» بدم بارد رمياً بالرصاص بواسطة قوات الدعم السريع”.

باج نيوز