سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي، توقعات العملة الخضراء بعد تحديد الفائدة





سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي، حيث ينتظر الملايين من المواطنين نتائج إجتماع البنك البنك المركزي المصري اليوم خاصة في ظل حالة الترقب الشديدة لقرارات لجنة السياسات النقدية في آخر اجتماعاتها في 2022.

سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة اليوم متمنيا أن يكون رفع الفائدة بنسبة 3% حتي يتم القضاء على التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه من المتوقع حدوث تذبذب في سعر الدولار بداية العام المقبل، نتيجة إزالة القيود على الاستيراد مع وجود مدخل دولاري ضخم.

وأشار إلى أن التذبذب في سعر الدولار لن يكون كبيرًا بحيث لن يزيد عن 26 جنيهًا كحد أقصى مع القضاء على السوق الموازية، مثلما حدث في تجربة 2017.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي اليوم

وتختلف نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم حسب ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارين لا ثالث لهما وهما رفع أسعار الفائدة أو التثبيت كما هي.

نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم

الفريق المؤيد من الخبراء لفكرة رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم كشف عن نتائج عديدة لذلك القرار لخصها الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح في التالي:

1- إصدار شهادات بعائد مميز ويستفيد أيضا أصحاب الشهادات والودائع الجديدة والمجددة بهذا العائد

2- رفع الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة وتعديلها للحالية التي تخضع للفائدة المتغيرة

وأضاف أنه إذا اقدم المركزي أيضا علي خفض الجنيه سيكون حافزا لحائزي الدولار لتحويله الي جنيه كما توقع رجوع تحويلات المصريين في الخارج الي سابق معدلاتها.

وحول تساؤل هل يسفر اجتماع البنك المركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة 2% أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن أبرز السيناريوهات اليوم أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير للعام الجاري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأضاف أبو الفتوح ما يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية من خلال قرارات اجتماع البنك المركزي القادم اليوم الخميس.

أسعار الفائدة والإقراض

وتابع الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأوضح أن الأمر الذي يثير قلق وضيق الشارع المصري هو الشعور بأن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف مع استغلال التجار للأزمة وانضم اليهم بعض الحرفيين والمهنين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

توقعات تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي

ويري الفريق الاخر وعددهم قليل من خبراء الاقتصاد ان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لن تسفر عن تغييرات لاسيما مع توقعهم تثبيت سعر الفائدة لكن مع اتخاذ القرارات الاخري لضبط السوق المصرفي ومواجهة التضخم باليات اخري غير فكرة المواجهة الكلاسيكية التقليدية برفع اسعار الفائدة.

صندوق النقد الدولي

وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.

والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف خصوصا أن البضائع المكدسة في الموانئ تسجل بقيمتها تقريبا 6 مليار دولار، بالإضافة الى الالتزامات المالية الأخرى بالعملة الأجنبية.

بيان صندوق النقد الدولي

نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم تأتي بعد بيان صندوق النقد الدولي الذي أوضح أن هناك تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة وتمويلات تقليدية مختلفة من عدة أطراف. هذه التمويلات الإضافية هي اعلى من ما افصح عنه في أكتوبر الماضي، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية.

بوابة فيتو