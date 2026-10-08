الميناء الجنوبي يستقبل سفينة الحاويات «HANG FENG» التابعة للخط الملاحي «أسياد» العماني

استقبل الميناء الجنوبي اليوم سفينة الحاويات «HANG FENG» التابعة للخط الملاحي العُماني ASYAD LINE، في أول زيارة لها إلى الميناء، في خطوة تعكس تنامي الحركة الملاحية والتجارية وتعزز حضور الموانئ السودانية على خارطة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وكان في استقبال السفينة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني، ومدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي الأستاذ عبدالله حسين، والمدير التنفيذي لغرفة التوكيلات الملاحية الأستاذ عماد الدين هارون، إلى جانب مدير شركة سومارين فرع بورتسودان الأستاذ عماد بلال فرح، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالنشاط الملاحي.

واكد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني، إن وصول سفينة الحاويات «HANG FENG» التابعة للخط الملاحي العُماني ASYAD LINE إلى ميناء بورتسودان، يمثل ثمرة للتعاون بين السودان وسلطنة عُمان في مجال النقل البحري، وتتويجاً للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لتعزيز هذا التعاون.

وأوضح جيلاني أن زيارة وزير البنية التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون إلى سلطنة عُمان في يوليو الماضي، والتي رافقه خلالها، بدعوة من وزير النقل العُماني، أتاحت للجانب السوداني التعرف على إمكانات السلطنة في مجال النقل البحري، باعتبارها من الخطوط الملاحية المهمة في المنطقة كما تم استعراض إمكانات الموانئ السودانية وجاهزيتها لاستقبال الخطوط الملاحية العُمانية.

مبيناً أن وصول سفينة «HANG FENG» إلى ميناء بورتسودان يمثل إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب العماني

لافتاً إلى أن ميناء بورتسودان يشكل معبرا مهما وبوابة للتجارة نحو القارة الأفريقية، إلى جانب دوره في عمليات تجارة الترانزيت والترانشبمنت.

وأشار جيلاني إلى أن وصول خط «أسياد» يمثل خطوة أولى نحو التوسع في حركة الربط الملاحي مع أفريقيا والعالم العربي، مؤكداً استعداد الموانئ السودانية للتعاون مع الخطوط الملاحية وتبادل المنافع، كما أشاد بجهود وزارة البنية التحتية والنقل في متابعة تنفيذ المذكرة.

وتحدث مدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي الأستاذ/ عبدالله حسين إن الميناء يستقبل لأول مرة، خط «أسياد» العُماني.

وأوضح أن وصول السفينة يعكس جاهزية الميناء، بما في ذلك أعمال الصيانة وغيرها من الترتيبات التشغيلية، مشيداً برعاية المدير العام لهيئة الموانئ البحرية التي وفرت الظروف المناسبة للعمل.

ووصف وصول السفينة بأنه مؤشر إيجابي للحركة الملاحية بالميناء، مشيداً بدور شركة سومارين باعتبارها من التوكيلات البحرية العريقة، وأن وصول هذه السفينة يمثل بداية لمرحلة جديدة من النشاط الملاحي.

متوقعا أن يفتح هذا التطور المجال أمام ربط شرق آسيا والهند مباشرة بميناء بورتسودان في مجالي الصادرات والواردات وتعزيز حركة التجارة عبر الميناء.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التوكيلات الملاحية الأستاذ عماد الدين هارون إن الموانئ السودانية تمثل رافداً اقتصادياً مهماً للسودان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن وصول خط «أسياد» العُماني إلى ميناء بورتسودان يمثل إضافة للنشاط الملاحي.

وأضاف أن وصول السفينة يؤكد حرص شركة سومارين على مواصلة التعاون والتنسيق مع الموانئ السودانية، ودعم جهودها في تنشيط الحركة الملاحية.

من جانبه حيّا مدير شركة سومارين فرع بورتسودان، الأستاذ عماد بلال فرح، جهود المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ومدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي، مشيداً بالتعاون والتسهيلات التي أسهمت في وصول السفينة.

وأكد فرح أن جهود الشركة ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن وصول السفينة يمثل بداية لسلسلة من الرحلات المرتقبة إلى ميناء بورتسودان.