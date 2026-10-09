التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس ابراهيم جابر بمكتبه يوم الاربعاء وفد شركة مطابع السودان للعملة بحضور محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن وممثلين عن شركة KBA السويسرية.

وأوضح المدير العام لشركة مطابع العملة السودانية محمود عبد الرحمن مختار في تصريح صحفي أن الغرض من اللقاء التنوير بالترتيبات الجارية بشركة مطابع السودان للعملة لاستئناف العمل بمقرها الرئيسي بالخرطوم بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب الحرب.

​وأشار سيادته إلى أن الشركة كانت تباشر أعمالها خلال الفترة الماضية من مواقع بديلة بولايات البحر الأحمر، نهر النيل والولاية الشمالية لافتاً إلى أن الترتيبات تجري الآن بصورة جيدة لإستئناف العمل بمقر الشركة بالخرطوم.

​وقال ستيفان باومان ممثل شركة كونيغ أند باور لحلول أوراق النقد “نحن الشريك لمطبعة السودان لطباعة العملة وبنك السودان المركزي منذ عام 1992م. وقد عدنا إلى هنا لمواصلة شراكتنا الممتدة منذ وقت طويل”.

​وأبان ستيفان أن شركة كوينغ هي الرائدة عالمياً في تقديم ما يُسمى بحلول أوراق النقد وتعمل على دعم الحكومات لتأسيس مطابع جديدة محتملة.

سونا