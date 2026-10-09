البلدية: 100% نسبة اكتفاء قطر الذاتي في قطاعي الألبان والدواجن

أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% في قطاعي الألبان والدواجن الطازجة .

وقال الهاجري – في مقابلة مع قناة الريان – رفعنا نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية إلى 49% وتم تحقيق أيضاً نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ حوالي 18% في اللحوم الحمراء و29% في بيض المائدة .

وأضاف أن المستهدف لسنة 2030 أن نحافظ على السلع التي حققنا فيها اكتفاء ذاتي ونرفع نسبة الاكتفاء بالنسبة للسلع الأخرى، كما أن هناك فلسفة استراتيجية وهي التركيز على السلع سريعة التلف لإنتاجها محلياً بينما السلع التي من الممكن تخزينها لفترات طويلة يتم بناء مخزون استراتيجي منها.

الشرق القطرية