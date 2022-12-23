ميزة جديدة من “تويتر”.. تكمل القصة الناقصة





أعلن موقع التدوين المصغر “تويتر” إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على “تويتر”.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، وعد مالك موقع “تويتر” الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بإدخال هذه الميزة.

وفي التفاصيل، ذكر حساب الدعم الفني في “تويتر”، الجمعة، أن ميزة “عداد مشاهدات التغريدة” ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي “آي أو أس”، و”أندرويد”.

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وبالنسبة إلى نسخة “تويتر” على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبا، وفقا للحساب نفسه.

لكن معاينة بعض التغريدات ظهيرة الجمعة على الكومبيوتر تظهر أن الميزة هناك دخلت حيز التنفيذ.

وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة.

وقال حساب الدعم الفني في “تويتر” إن الردود والإعجابات بالتغريدات لا تحكي القصة كلها، لذلك تم إدخال ميزة “عداد المشاهدات” التي تظهر عدد الذين شاهدوا التغريدات.

سكاي نيوز