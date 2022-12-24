كورونا، الصحة تكشف خطورة متحور يوم القيامة المنتشر في الصين





كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا والمسمى بـ متحور يوم القيامة الذي أصاب حوالي 250 مليون شخص بالفيروس في شهر ديسمبر الجاري في الصين.

قوة متحور كورونا الجديد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، متحور كورونا الموجود حاليًّا لا يؤدي إلى دخول المستشفيات وليس بقوة متحور دلتا.

شدة متحور كورونا الجديد

وأضاف: متحور كورونا الحالي شدة اعراضه اقل واصابته للجهاز التنفسي أقل والمصاب به في الغالب لا يحتاج إلى دخول المستشفى، متحور يوم القيامة.

إصابات كورونا

وأشار إلى أن إصابات كورونا لا تزال موجود ويجب التسارع في الحصول على اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية.

رسالة الصحة للمواطنين عن متحور يوم القيامة

ووجه “حسني” رسالة للمواطنين، قائلًا: “لا داع للهلع أو الخوف من متحور كورونا الحالي ولكن يجب الحذر في اتباع الإجراءات الوقائية”.

بروتوكول علاج كورونا ضد متحور يوم القيامة

ولفت إلى أن بروتوكول علاج كورونا لا يزال فعالًا ضد المتحور الحالي من فيروس كورونا.

متحور يوم القيامة، حالة من الذعر انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا في الصين حيث أصيب حوالي 250 مليون شخص بالفيروس في شهر ديسمبر الجاري في الصين، مع تخوفات من “متحور يوم القيامة”.

مخاوف من ظهور متحور يوم القيامة

مخاوف ظهور متحور يوم القيامة سبب الرعب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، واصفين إصابة ربع مليار بفيروس كورونا بالأمر المرعب، وهناك مخاوف من عودة العالم لنقطة البداية كما كانت في عام 2020.

وعبر إياد الحمود عن مخاوفه من ظهور متحور يوم القيامة فقال: “إصابة ربع مليار إنسان بفيروس كورونا خلال 23 يومًا فقط في الصين لوحدها وتوقعات بموت مليون شخص، ومخاوف من ظهور متحورات جديدة خاصة (متحور يوم القيامة) الذي يعتقدون أنه قد يأتي بعد عدة طفرات يصبح فيها سريع الانتشار بأعراض قاتلة.. وقتها سيعود العالم لنقطة البداية كما كنا قبل سنتين”.

متحور يوم القيامة قاتل وسريع الانتشار

وعلق مهدي البوسعيدي قائلًا: “فيروس أم آثار؟! كان هذا الحدث متوقعًا منذ 2021 تحت مسميات الكشف عن متحور أكثر فتكًا اسمه متحور يوم القيامة. كل جريمة مخطط لها مسبقًا وعمومًا سيتطلب الأمر مرة أخرى إلى تعميم التطعيم استكمالًا للجرعة 4 و5 و6 و7 و8”.

بوابة فيتو