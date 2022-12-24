علامة في العين تكشف الإصابة بأحد أخطر أنواع السرطان





هناك أعراض غير تقليدية للإصابة بمرض السرطان يمكن اكتشافها من خلال العينين.

واكتشف الأطباء علامة نادرة على الإصابة بسرطان مميت في المعدة في عين امرأة تبلغ من العمر 52 عاما عانت من آلام في المعدة لمدة ثلاثة أسابيع ورأوا بياض عينيها يتحول إلى اللون الأصفر قبل أن تطلب المساعدة الطبية.

ووفقًا لما ذكره الأطباء من الولايات المتحدة والهند، في مجلة “كيوريوس” للعلوم الطبية، فإن المرأة كانت تعاني من فقدان الشهية وشعرت بالتعب أكثر من المعتاد، وتبين أنها مصابة بسرطان المعدة الغدية.

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سرطان المعدة

وغالبًا ما يكون علاج سرطان المعدة ناجحًا إذا كان السرطان في المعدة فقط، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، لكن في حالة المرأة، نما سرطان المرأة كثيرًا لدرجة أنه انتشر إلى أمعائها مما جعله غير قابل للشفاء.

وكان الورم الكبير يضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة، وبسبب الانسداد المعوي حدث تحول في لون عين المرأة إلى اللون الأصفر – وهي حالة تعرف باسم اليرقان.

ويحدث هذا عندما يكون هناك تراكم لمادة صفراء تسمى البيليروبين. وغالبًا ما يحدث عندما يعاني الأشخاص من حالات مثل حصوات المرارة، أو تلف الكبد.

وكتب الأطباء في التقرير أن اصفرار العين هو العرض الأول “النادر” لسرطان المعدة.

وخضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف الأعراض، وخرجت في وقت لاحق من المستشفى لكنها رفضت تلقي مزيد من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد شهرين، وفقًا للتقرير.

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ما هي الأعراض الثمانية الشائعة لسرطان المعدة؟

وفقًا لمركز “مايو كلينيك” للأبحاث الطبية، قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان المعدة ما يلي:

– حرقة من المعدة

– الشعور بالامتلاء بعد تناول حصص صغيرة من الطعام

– آلام في المعدة

– الغثيان

– عسر الهضم

– فقدان الوزن غير المقصود

– الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

– صعوبة في البلع

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