اسباب الشعور بالتعب المستمر والاجهاد طوال فترات اليوم وطرق العلاج





يصاب الكثيرون منا بالتعب المستمر والاجهاد المتكرر طوال فترات اليوم ، بدون معرفة سبب واضح للشعور بالتعب المستمر ، حيث يكون الاطباء ان الشعور بالاجهاد دون سبب واضح عادة ما يكون ارهاق و تعب مرضي وعارض لاحد الامراض الخفية في مقدمتها فقر الدم او السكر او الغدة الدرقية.

فقر الدم او الانيميا تؤدي الي الشعور بالتعب المستمر

اذا كنت تعاني من ضعف عام واجهاد طوال اليوم ، فانك قد تكون مصاب بمرض فقر الدم او الانيميا التي واحدة من أكثر الأسباب الشائعة وراء الإصابة بالتعب بسبب نقص الخلايا الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، مما يشعرك بالتعب طوال اليوم وعدم القدرة على التركيز ، وعادة ما يكون العلاج بالاعتماد علي التغذية الصحية السليمة وتناول الاطعمة الغنية بعنصر الحديد ، وتوزيع الوجبات الغذائية علي مدار اليوم في صورة 5 وجبات وليس 3 فقط.

مشاكل الغدة الدرقية تؤدي الي الاجهاد وقلة النشاط الذهني والحركي

تسبب المشاكل الصحية في الغدة الدرقية الشعور بالتعب والأرق طوال اليوم وذلك بسبب اختلال الهرمونات في الجسم فيظهر التعب على هيئة انتفاخ العينين وزيادة ضربات القلب ، ويمكنك اكتشاف الاصابة بقصور الغدة الدرقية عن طريق التحليل واستشارة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب لك.

التعب المستمر والاجهاد من ابرز اعراض الاصابة بمرض السكر

في حالة شعور بالتعب المستمر طوال اليوم وقلة نشاطك البدني علي الرغم من تناولك الطعام بطريقة صحية وبكميات كبيرة ، فان انخفاض أو ارتفاع مستوي السكر في الدم يسبب الإحساس بالتعب طوال اليوم كونه يقلل من مستوي الطاقة، لذا يجب التحقق من مستوى السكر في الدم عند الشعور بالتعب غير المبرر.

ويمكنك اكتشاف الاصابة السكر بواسطة التحليل والمتابعة مع طبيب لوصف العلاج المناسب ، وعلي الرغم من ان مرض السكر مرض مزمن الا انه علاجه متاح وكلما كان العلاج مبكرا كان ذلك افضل.

اصابة بالاكتئاب تؤدي الي الاجهاد وقلة التركيز

في حالة مرورك بصدمة عصبية او الاصابة بالاكتئاب ، فقد يؤدي ذلك الي قلة التركيز وصعوبات في العمل او المذاكرة علي مدار اليوم ، بجناب زيادة الوزن المفرطة او قلة الوزن المفاجئة ، حيث يلعب الاكتئاب دور كبير في الإصابة بالتعب الغير مبرر كون يؤثر بالسلب على التركيز والنوم مما يقلل من طاقة الجسم ويلحق به الضرر.

نقص الفيتامينات والمعادن الاساسية و قلة النشاط البدني يؤديان الي الشعور بالتعب المتكرر

عليك الحرص علي تناول وجبات غذائية صحية علي مدار اليوم شاملة الخضراوات والفواكهة بشكل يومي والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ، حيث يجب تناول الاطعمة التي تحتوي علي المعادن الهامة الاساسية وهي الحديد والزينك والمغنسيوم ، بجانب فيتامنات ب و ج ، كذلك فيتامين ” B12″ يعتبر فيتامين B12 من أكثر الفيتامينات أهمية لجسم الإنسان كونه يحافظ على مستويات الطاقة في الجسم، لذا يجب التأكد من مستواه عند الشعور بالتعب الدائم ، بجانب الحرص علي تناول الاسماك مرة اسبوعيا وذلك لاحتوائها علي احماض اوميجا 3 و6 الهامة للنشاط الذهني والتركيز.

استخدام الموبايل والكمبيوتر لفترة طويلة يؤثر على التركيز والنشاط

مع استمرار الجلوس أو مشاهدة شاشة الموبايل أو الكمبيوتر لفترة طويلة متصلة ، يؤثر ذلك على قدرة العينين وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بصداع أو ضباب الدماغ خاصة في حالة استمرار ذلك لساعات طويلة ، مما يتسبب في حالة من الخمول والكسل مع ضعف حركة العين ، لذلك ينصح الأطباء بالحصول على راحة من الموبايل والكمبيوتر كل 30 دقيقة وتقليل ساعات استخدام الموبايل ليلا قبل النوم.

طرق معرفة نقص الفيتامينات والحديد في الجسم

ويمكن معرفة الفيتامينات والمعادن الناقصة في الجسم من خلال مراجعة النظام الغذائي اليومي خاصة في حالة عدم تناول خضراوات أو فاكهة بشكل يومي ، وكذلك عمل التحليلات الطبية اللازمة حسبما يوصي الطبيب كل حالة خاصة في حالات الانيميا وكذلك نقص فيتامين د و فيتامين ج.

ممارسة الرياضة والحركة اليومية عامل اساسي في تنشيط الجسم والذهن

وعلي الجانب الاخر يجب الحرص علي ممارسة الرياضة وتنشيط جميع عضلات الجسم يوميا سواء بممارسة الرياضة او المشي لمدة نصف ساعة يوميا ، وفي حالة المذاكرة او العمل المكتبي يمكنك الحركة وتنشيط الجسم كل ربع ساعة علي الاقل وذلك لتنشيط الدورة الدموية لتقليل الشعور في الرغبة في النوم او التعب خاصة في حالة ان الارهاق ذهني فقط وليس بسبب احد الامراض التي اوضحناها اعلي ، ونتمني لكم تمام الصحة واحسن حال باذن الله.

العربيه نت