الشمالية:جمارك أرقين تحبط محاولة ادخال عقاقير طبية للبلاد





تمكنت قوات الجمارك بمعبر أرقين على الحدود الشمالية للبلاد من إحباط محاولة تهريب كميات من الأدوية إلى الداخل,

وتفيد متابعات اعلام قوات الجمارك أن السيد اللواء أحمد اسماعيل سبت قد تابع جهود قواته بمعبر أرقين الحدودي و الدور المهم والكبير في تعزيز أمن المنافذ الحدودية، مشيداً بالضبطية وبالقوة الضابطة.

ومن جانبه أكد العميد شرطة (حقوقي) قسم السيد محمد قسم السيد مدير دائرة جمارك الولايات أهمية الدور الإستراتيجي لجمارك معبر أرقين الحدودي مثمناً دور منسوبي الجمارك بالمعبر على يقظتهم ومهنيتهم العالية لضبطهم مثل هذه السلع والبضائع المهربة.

وفي كلمته لإعلام قوات الجمارك أوضح مدير فرع جمارك معبر أرقين العميد شرطة عبدالفتاح أحمد سليمان أن قواته المنتشرة بمعبر أرقين الحدودي قد أوقفوا راكب حاول التسلل إلى داخل الأراضي السودانية وبحوزته عدد (1300) قطرة عيون و بالإضافة إلى (165) صندوق حبوب وعقاقير طبية مختلفة ولا تحمل أي مستندات رسمية في محاولة منه لتخطي الجمارك والجهات ذات الصلة. كما دعى سيادته جميع الراكبين القادمين للبلاد إلى إتباع الطرق القانونية السليمة لإستيراد البضائع بصورة عامة والأدوية والعقاقير الطبية بصورة خاصة وذلك نظراً للظروف التي تنقل وتخزن فيها هذه الوصفات الطبية حفاظاً على صحة المواطن في المقام الأول.

وكالة سونا