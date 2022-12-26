بورصة الذهب.. أسعار الذهب تواصل التراجع في الأسواق





بورصة الذهب، تراجعت أسعار الذهب المحلية بصورة كبيرة مع بداية تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية وفقا لاخر التحديثات.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

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تحديث لحظي لسعر الذهب

وننشر أسعار الذهب في الأسواق المحلية ووفقًا لآخر التحديثات المرتبطة بالأسعار العالمية وعوامل العرض والطلب داخل الأسواق وجاءت كالتالي وفقا لبورصة الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب نحو 20 جنيها في الجرام داخل الأسواق منذ قليل مواصلة سلسلة التراجع فى الأسواق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1828 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1600 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1371 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1066 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12800 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا أسبوعيًا بعد أداء هو الأفضل في نحو 3 أسابيع، وذلك بعد أن ارتفعت في تداولات الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأميركي وإن كان غير كاف ليدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أكتوبر، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1796.53 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 1804.2 دولار وفقا لبورصة الذهب.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2 بالمئة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية الجمعة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 23.70 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1741.75 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

وكانت فقدت أسعار الذهب نحو 150 جنيه فى الجرام الواحد داخل الاسواق المحلية الأسبوع الماضي وذلك بعد فترة كبيرة من الارتفاع الكبير في الأسواق المحلية.

وبدأت اسعار الذهب الأسبوع الجاري داخل الأسواق في الهبوط من جديد داخل الأسواق مواصلة سلسلة التراجع والتي تنبأ بها الخبراء في مجال الذهب.

بوابة فيتو