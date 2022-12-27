أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات المسائية داخل الأسواق، وذلك بعد موجة من التراجع داخل الأسواق المحلية.

سعر الأوقية بالدولار

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4 % إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة، مما له تأثير على أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الاسواق المحلية اليوم والسوق العالمى.

سعر الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الذهب

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما، ومع ذلك أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل مما يؤثر على التحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار وتبقى أسعار الذهب اليوم الاربعاء هى الأكثر بحثا وإقبالا على المستوى المحلى فى مصر.

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وننشر أسعار الذهب في الأسواق المحلية ووفقًا لآخر التحديثات المرتبطة بالأسعار العالمية وعوامل العرض والطلب داخل الأسواق وجاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1765 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1545 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1324 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1033 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12360جنيهًا.

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