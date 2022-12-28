المؤبد لـ”صيدلي” أدين بالاتجار في المخدرات





أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن المؤبد (20) عاماً في مواجهة صيدلي لادانته بالاتجار في المخدرات أبان القبض عليه وبحوزته (⁷) الف حبه مخدره بمطار الخرطوم قادمة من الهند.

وادانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، الصيدلي المدان بمخالفة نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٩٤م التي تتعلق بالاتجار في المخدرات.

فيما قررت المحكمة تبرئة المتهم الأول طالب جامعي وأمرت بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة إجراءات بلاغ آخر وذلك بعد أن ثبت للمحكمة بأن المتهم الأول تسلم الحقيبة من أحد الأشخاص بدولة الهند بغرض تسليمها للمدان الثاني دون معرفة محتوياتها.

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (500) الف جنيه سودانى على ان يتم تحصيلها بالطريقة المدنية ، كما أمرت المحكمة بابادة الحبوب المضبوطات على ذمة القضية.

واشارت المحكمة الي انها توصلت لادانة المدان في ضبط المخدرات وذلك بعد أن ثبت لها بان المدان حاز الحبوب المضبوطات بغرض الاتجار فيها وليس التعاطي وذلك لكميتها الكبيرة.

وبحسب الاتهام فان سلطات جمارك مطار الخرطوم تمكنت من القبض على المتهم الأول الذي قدم للبلاد من دولة الهند عبر الخطوط الإثيوبية وفور وصوله للبلاد تم إخضاعه للتفتيش الدقيق وضبط بحوزته حقيبة عثر بداخلها على (7) الف حبه مخدرة وباخضاعه للتحريات الميدانية أفاد بأن المعروضات تسلمها من شخص آخر طلب منه تسليمها للمتهم الثاني الصيدلي، ونبهت التحريات الي أن الشرطة وجهت المتهم الأول بالاتصال بالمتهم الثاني هاتفياً وطلب منه الحضور للمطار واستلام المعروضات، وأشارت الشرطة الي أن المتهم الثاني حضر للمطار وتم القبض عليه أثناء استلامه الحقيبة من المتهم الأول ليتم تدوين إجراءات قانونية في مواجهتها بمخالفة قانوني الجمارك ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

صحيفة الصيحة