سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28 -12-2022 بالبنوك





استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي بالمصري

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.63 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين بالخارج

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجى الأكثر مساهمة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020 /2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.

سعر الفائدة بالبنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

بوابة فيتو