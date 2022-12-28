أسعار الذهب لحظة بلحظة، استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر





أسعار الذهب لحظة بلحظة حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 في التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية بقيمة ١٥ جنيها.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

وسجلت أسعار الذهب لحظة بلحظة كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1782 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1560 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1337 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1040 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12480جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الإقبال على شراء الذهب مع انخفاض سعر الدولار، وحدوث حالة من هدوء الأسعار في المعدن الأصفر.

وقال ميلاد إن هناك هدوءًا نسبيًا في أسعار الذهب؛ وبدأت حركة الشراء في الزيادة، لافتا الى أن سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفع بقيمة 25 دولارًا، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يدعو لخوف المواطنين من الإقبال على الشراء؛ عكس الإقبال الكبير عند ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا الفترة المقبلة

سعر الذهب عالميا بالدولار

وانخفض الذهب اليوم الأربعاء متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وقال محللون إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

بوابة فيتو