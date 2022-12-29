بطارية هاتف تودي بحياة 9 وإصابة 12 آخرين





المنطقة شهدت أعمال عنف مؤسفة نتج عنها وفاة تسعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، فيما غادر 6 منهم المستشفى، وفقًا لمدير الشرطة.

أودت بطارية هاتف، إلى نشوب خلاف في سوق مرين، ما أسفر عن أحداث مؤسفة قتل على إثرها تسعة أشخاص وأصيب 12 فردًا بجروح.

وكشف مدير شرطة ولاية وسط دارفور صلاح عمر الطيب، عن استقرار الأوضاع الأمنية بمدينة زالنجي بعد انتشار القوات المشتركة.

وقال صلاح عمر الطيب في تصريحات أوردتها وكالة السودان الرسمية، الخميس، إنّ الأسباب الرئيسية وراء أحداث زالنجي، بدأت بخلاف حول بطارية هاتف، نتج عنها طعن بالسكين لأحد الأفراد ما أدّى إلى وفاته.

وأضاف” تحرّكت قوات الشرطة لموقع الحدث بسوق “مرين” بأحياء شرق المدينة وتمّ القبض على الجاني ووضعه بالحراسة”.

وأشار إلى أنّ المنطقة شهدت أعمال عنف مؤسفة نتج عنها وفاة تسعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، فيما غادر 6 منهم المستشفى.

وقال مدير شرطة وسط دارفور إنّ التدخل السريع للقوات الأمنية أدّى إلى الفصل بين المتنازعين بمنطقة سوق “مُرين” وسمح لتدخل قوات الدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي عمت السوق.

باج نيوز