بعد مطاردة عنيفة.. إحباط تهريب كميات من الخمور المستوردة





أحبطت إدارة مكافحة التهريب- ولاية سنار، محاولة تهريب كميات كبيرة من الخمور المستوردة إلى داخل البلاد، وذلك بعد مطاردة عنيفة لعربة بوكس استمرت لساعات أسفرت عن ضبط (48) كرتونة خمر مستوردة ومتهم.

وأشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بمهنية ويقظة قوات المكافحة سنار والتفاني في العمل وضبط الكثير من حالات تهريب البضائع والسلع غير المستوفية للإشتراطات اللازمة، وأشاد بالضبطية النوعية وبالقوة الضابطة، داعياً إلى بذل المزيد لحماية البلاد من كافة المهددات الأمنية.

من جانبه، ثمن مدير دائرة شؤون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب العميد شرطة (حقوقي) عبد الرحمن بدوي عبيد، مجهودات قوات المكافحة بكافة ولايات البلاد وإحباط محاولات تهريب الكثير من السلع والبضائع والمخالفات، ومحاربة ظاهرة التهريب ومنع دخول المهددات الأمنية، مشيداً بقوات مكافحة التهريب سنار والضبطيات المتلاحقة في الأيام الفائتة.

من جهته، أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية سنار العقيد شرطة (حقوقي) عبد المنعم علي عبد السلام، أن قواته من خلال معلومات مؤكدة قامت بتنفيذ قفلات و(أطواف) للتعامل مع المحاولات التهريبية، وبعد مطاردة عنيفة لعربة بوكس بدأت من محلية الدالي والمزموم وانتهت عند محلية سنار بمنطقة جبال سقدي أسفرت عن ضبط العربة وهي تحمل (48) كرتونة خمور مستوردة بها ما يقارب (600) زجاجة مهربة إلى داخل البلاد، مشيراً إلى ضبطهم للمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة الصيحة