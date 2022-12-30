إحباط محاولة تهريب 76 رأس من الإبل لدولة مجاورة





أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر (بورتسودان) محاولة تهريب عدد (76) رأس من الإبل في طريقها للتهريب خارج البلاد مستفيدة من مصادر معلوماتها المؤكدة التي اطلعتها بحركة التهريب إلى دولة مجاورة ليتم الضبط والمنع لتهريب ثروات البلاد.

وأمتدح مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك اللواء صلاح أحمد إبراهيم المجهودات الكبيرة لقوات المكافحة بالبحر الأحمر وتحقيقهم للعديد من الانجازات مما يدل على اليقظة التامة والتفاني في العمل لمحاربة التهريب وحفظ مقدرات البلاد.

من جانبه قال العميد (حقوقي) عبد الرحمن بدوي عبيد مدير دائرة شئون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب أن قوات المكافحة بالبحر الأحمر تعمل بقوات برية تحمي الاقتصاد وتعمل على منع تهريب كافة الثروات بجانب العمل بالقوات البحرية المزودة باللنشات والأجهزة الحديثة لمنع التهريب وحماية الساحل البحري من كافة المهددات الأمنية.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر العميد عبد الوهاب موسي أن قواته ومن خلال عملها وبناء على معلومات تمكنت من ضبط عدد 76 رأس من الإبل في الناحية الشمالية للولاية بمنطقة (اوكو) غرب قباتيت متجهة لدولة مجاورة، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

سونا