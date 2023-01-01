رهل وصل متحور يوم القيامة مصر؟ وزير الصحة يرد





كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حقيقة وصول متحور كورونا الجديد المنتشر في الصين والمسمى بـ”متحور يوم القيامة” الي مصر.

حقيقة وصول متحور يوم القيامة لمصر

وأكد وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: لم يتم رصد أي حالات مصابة بالمتحور الجديد لكورونا في مصر، والأمور مستقرة جدا.

أعراض متحور يوم القيامة

وأشار: متحور الصين بسيط ولا يوجد له آثار مقلقة وهو متحور فرعي من متحورات أوميكرون، ولكن لا يوجد لدينا أي انتشار أو زيادة في إصابات كورونا.

ولفت: اعراض المتحور الجديد الموجود في الصين من بسيطة الي متوسطة ولا تستدعي الدخول الي المستشفيات ولا تتسبب في الوفاة.

رصد متحورات الفيروسات

وتابع وزير الصحة:جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفيروسات في مصر، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية في فصل الشتاء.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن ممثليها بحثوا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع مسؤولين صينيين.

وأوضحت المنظمة في بيان أن ممثليها ناقشوا سبل تقديم المزيد من الدعم، وقدموا استعدادهم لتقديم خبرات المنظمة العالمية في هذا المجال.

علاج كورونا في المنزل

وأطلع مسؤولون رفيعو المستوى من لجنة الصحة الوطنية الصينية والإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض الصينية، منظمة الصحة العالمية على إستراتيجية الصين فيما يتعلق بمراقبة التغييرات وجهود التطعيم والرعاية السريرية، والبحث والتطوير، وفقًا للبيان.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من المسؤولين الصينيين تزويدهم بشكل منتظم ببيانات الوضع الوبائي، وبيانات تأثير المرض على الاستشفاء، والوفيات وحملات التطعيم، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وأكدت المنظمة أهمية حملات التطعيم بلقاحات كورونا للحماية من الآثار المصاحبة للإصابة بالفيروس، وتقليل خطر الوفاة.

كما دعت الصحة العالمية إلى تعزيز وتقييم آثار ارتفاع حالات كورونا، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم للسلطات الصينية، مشيرة إلى أن العلماء في الصين مدعوون للمشاركة بشكل أكبر في شبكات الخبراء التي تقودها المنظمة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وكشف البيان أن الفريق الاستشاري الفني في منظمة الصحة العالمية سيعقد اجتماعًا في الثالث من يناير المقبل، داعين السلطات الصينية إلى تقديم بيانات مفصلة عن انتشار كورونا قبل ذلك، مشددة على أهمية رصد البيانات ونشرها في الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع الدولي على الاستجابة بشكل فعال ضد كورونا.

وخلال الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وفرنسا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، على المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبارات سلبية، في خطوة تأتي بعدما أثيرت الشكوك المتعلقة بمدى صدق البيانات الرسمية من بكين ومخاوف من موجة إصابات جديدة، بحسب رويترز.

وأغلقت الصين حدودها بالكامل تقريبًا لمدة ثلاثة أعوام وفرضت نظامًا صارمًا للإغلاق العام والفحوصات المستمرة، لكنها تراجعت على نحو مفاجئ عن هذا المسار واتجهت نحو التعايش مع الفيروس، في السابع من ديسمبر، وتزامن معه انتشار سريع للفيروس في أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا الصين، الأسبوع الماضي، إلى مشاركة معلوماتها بشأن الموجة الجديدة من كوفيد-19 التي تشهدها البلاد، وعرض مرة أخرى المساعدة عبر تقديم لقاحات.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “من المهم جدًّا أن تركز جميع الدول، بما في ذلك الصين، على ضمان تلقيح الأشخاص، وتوافر الاختبارات والعلاجات، وأكثر من ذلك على مشاركة المعلومات مع العالم بشأن ما تعيشه، لأن لذلك آثارًا لا تقتصر فقط على الصين ولكن على العالم أجمع”.

وأكد بلينكن أنه مع انتشار الفيروس “من الممكن أن تتطور متحورات أخرى وأن تنتشر بدورها وستؤثر فينا، نحن ودول أخرى”، مؤكدًا “الاستعداد التام لتقديم المساعدة لمن يطلبها”.

متحور يوم القيامة

وفي مصر تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإجراء اختبارات فيروس كورونا للركاب القادمين من الصين بعد القلق العالمي من ظهور متحور«يوم القيامة» وانتشاره.

وتساءل قاسم، هل كل ما يثار من مخاطر من هذا الفيروس صحيحة؟ وماهى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة هذا الفيروس؟ مطالبًا وزارة الصحة بتوعية المواطنين بكل ما يتعلق من معلومات عن ما يسمى بمتحور «يوم القيامة» خاصة أن هناك العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا أعلنت متطلبات الاختبار للركاب من الصين.

بوابة فيتو