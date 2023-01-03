أغربها كسر بالضلوع.. مخاطر صحية غير متوقعة لكتم العطس





العطس هو دفاع جسمك ضد أي عدوى فعندما يكتشف الجسم أن شيئًا ما يدخل الأنف، يتسبب جسمك في العطس مثل الأوساخ والغبار والبكتيريا وحبوب اللقاح والدخان والعفن.

يعد حبس العطس أمرا خطيرا بسبب الطاقة التي يولدها لأن عندما تعطس، يتم توليد قدر كبير من الضغط، فقد يمزق طبلة الأذن، أو حتى تمزق الأوعية الدموية في عينيك أو دماغك فيما يلي بعض مخاطر كتم العطس.

1. تمزق طبلة الأذن

يمكن أن يتسبب العطس المحتجز في إلحاق الضرر بسمعك وتلف الأذن الوسطى والداخلية، بما في ذلك تمزق طبلة الأذن. إذا كنت تحبس أنفاسك قبل العطس، فبعض الهواء المضغوط يمكن أن يدخل أذنك إلى قناة استاكيوس والتي تصل الأذن الوسطى بطبلة الأذن مما يتسبب هذا الضغط في تمزق طبلة الأذن وقد يؤدي إلى فقدان السمع.

2. الالتهابات

من المهم أن تعطس حتى تتمكن من تنظيف أنفك من أي شيء لا ينبغي أن يكون هناك، بما في ذلك البكتيريا. يمكن أن يؤدي الإمساك بالعطس إلى إعادة توجيه الهواء إلى أذنيك من الممرات الأنفية التي تحمل البكتيريا أو المخاط المصاب إلى الأذن الوسطى، مما قد يتسبب في حدوث عدوى وقد تتطلب عدوى الأذن الوسطى تناول المضادات الحيوية لعلاجها

3. تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن

على الرغم من كونها نادرة للغاية، فمن الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن عند العطس. يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد الناتج عن العطس إلى ضغط الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها.

4. إصابة الحجاب الحاجز

على الرغم من ندرة هذه الإصابات، فقد لاحظ الأطباء حالات يكون فيها الهواء المضغوط محاصرًا في الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى انهيار الرئتين لدى الأفراد الذين يحاولون العطس بصعوبة. إنها إصابة تهدد الحياة وتتطلب العلاج الفوري في المستشفى حيث قد تشعر بألم في الصدر بعد العطس بسبب الضغط الإضافي.

5. كسور في الضلوع

في بعض الحالات، أبلغ كبار السن عن كسر في الضلوع نتيجة العطس. يمكن أن يؤدي الإمساك بالعطس أيضًا إلى كسر الضلوع حيث يتم دفع الهواء عالي الضغط إلى رئتيك بقوة كبيرة.

6. تمدد الأوعية الدموية

يقول الخبراء إن العطس يمكن أن يؤدي إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، مما قد يؤدي إلى نزيف حول الدماغ.

صدى البلد