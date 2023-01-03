باحثون يحلّون مشكلة رفض الجسم للخلايا المزروعة





نجح باحثون في حل مشكلة رفض الجسم للخلايا المزروعة التي تعوق عمل بعض العلاجات.

وكشف الباحثون بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو عن تطوير نهج جديد يحتمل أن ينقذ الأرواح قد يمنع الأجسام المضادة من تحفيز الرفض المناعي للخلايا العلاجية والمزروعة.

وقال الدكتور توبياس ديوز، والدكتور جوليان إي. هوفمان، أستاذ كرسي جراحة القلب: «بدلاً من محاولة قمع جهاز المناعة لدى المريض، بحثنا عن طرق يمكننا من خلالها تغيير الخلايا التي سيتلقاها وتمكينه بشكل أفضل من البقاء على قيد الحياة».

وأوضح الباحثون أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت استخدام مستقبلات لالتقاط الأجسام المضادة وإخراجها من الدورة الدموية قبل أن تتمكن من قتل الخلايا العلاجية، التي يعاملونها على أنها غزو أجانب، وقد يكون هذا التكتيك مفيداً أيضاً في عمليات زرع الأعضاء.

وقاموا بهندسة وراثية لثلاثة أنواع من الخلايا :خلايا جزيرة البنكرياس المنتجة للأنسولين، وخلايا الغدة الدرقية، وخلاياCAR-T .

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