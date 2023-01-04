مشروعات التنمية بالنيل الأبيض للعام 2022 حقائق وأرقام





تمكنت حكومة ولاية النيل الأبيض خلال العام المنصرم 2022، من إنفاذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بتمويل اتحادي وولائي ومساهمات المسؤولية الاجتماعية والجهد الشعبي، حيث بلغت جملة التعاقدات على المشروعات الممولة اتحادياً أكثر من مليار و796 مليون و435 ألف جنيه تم الصرف منها فعلياً حتى نهاية ديسمبر العام 2022، 619 مليون و828 ألف و142 جنيه، وبلغت مساهمات حكومة الولاية من مواردها الذاتية أكثر من 211 مليون و945 ألف جنيه، وقد اكتمل العمل في عدد من هذه المشروعات، بينما البعض الآخر منها ما زال قيد التنفيذ، ففي مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بتمويل اتحادي وولائي 18 مشروع بالإضافة لإنفاذ 28 مشروع بالجهد الشعبي ومساهمات حكومة الولاية في جميع المحليات، ومن أبرز هذه المشروعات، كهرباء قرية قردود الخيل بمحلية كوستي، كهرباء قريتي ود الشايب وأولاد سلمان بمحلية أم رمتة، وكهرباء قرى أولاد رابح، الكلاقي، الصقيعة واللعوتة بمحلية الدويم.

وفي مجال مياه الشرب تعد محطة مياه مدينة كوستي هي الحدث الأكبر وحلماً طال انتظاره والتي تم تشييدها كمنحة من دولة اليابان بتكلفة 30 مليون دولار وبسعة تصميمية لإنتاج 33 ألف متر مكعب في اليوم، وبالفعل اكتمل العمل في المحطة وبدأ الضخ التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022، كما شرعت هيئة مياه الشرب في توصيل المواسير الجديدة للمحطة بسعة 20 بوصة وبطول 24 كليو متر بتكلفة أكثر من مليار و650 مليون جنيه ومن المتوقع أن تحل مشكلة العطش بمدينة كوستي حلاً جذرياً.

ويجري العمل حالياً في عدد من محطات وشبكات المياه بكل من، محطة أم كتيرات بمحلية تندلتي، محطة مياه الكريدة، وشبكة مياه أبو سنقيد، شبكة مياه الخيرات، محطة مياه ربك الجديدة، وحفر وتركيب بئر أبو سنقيد، والمرحلة الثانية لشبكة مياه قرية الطويلة، شبكة مياه المكيفي، حفير قرية الفكي التجاني، محطة مياه الشطيب بالجهد الشعبي، الخط الناقل لمحطة مياه ود الشيخ موسى والخط الناقل لقرية مياه أبو قرون، كما قامت هيئة مياه الشرب بالولاية باستجلاب الطاقة الشمسية لعدد 35 محطة مياه بالولاية وتم حتى الآن تركيب محطة مياه تندلتي والجزيرة أبا بالإضافة لتركيب محطات الطاقة الشمسية لعدد 10 آبار بمحلية تندلتي.

وفي مجال التعليم فقد تم توزيع كميات مقدرة من الإجلاس والكتاب المدرسي وصهاريج المياه بدعم من المنظمات بالإضافة لتأهيل عدد من المدارس بوحدة كنانة الإدارية بتمويل من شركة سكر كنانة ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة بتكلفة 150 مليون جنيه، أما في مجال الصحة فقد حظي القطاع الصحي بدعم كبير من الوزارة الاتحادية في مجال الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف بالإضافة لتأهيل مستشفى النساء والتوليد بكوستي واكتمال العمل في مستشفى العيون، وشكل مستشفى الشرطة بربك إضافة نوعية لزيادة المرافق الخدمية بمدينة ربك وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمواطني الولاية، وفي مجال الطرق فقد اكتمل العمل في سفلتة طريق الأندلس بكوستي ويجري العمل حالياً في رصف الطريق بالإنترلوك والكربستون والإنارة عن طريق الطاقة الشمسية بالإضافة لإنارة كبري الدويم وكبري كوستي، كما تم إنجاز طرق ترابية زراعية بمحلية الجبلين هما طريق أبو الدخيرة الذي يربط الطريق القومي بقرية أبو الدخيرة وطريق الجبلين أم القرى، وفي مجال تأسيس البنيات التحتية للثروة الحيوانية فقد اكتمل العمل في سوق المواشي الجديد بمحلية كوستي بتمويل ذاتي بلغ 250 مليون جنيه وتم تشييده بمواصفات حديثة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الثروة الحيوانية التي تصل لمدينة كوستي وتسهيل عملية البيع والشراء للمنتجين والتجار وتم تزويده بكل أنواع الخدمات والتأمين، كما تم افتتاح نقطة تجميع صادر الثروة الحيوانية بمنطقة الراوات بتمويل من مشروع القدرة على الصمود، كل هذه الإنجازات كانت خلفها قيادة الولاية برئاسة الوالي الأستاذ عمر الخليفة عبدالله وأمانة الحكومة والوزراء المكلفين والمديرين التنفيذيين بالمحليات والعاملين بالولاية والأجهزة الأمنية التي ظلت العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن مما انعكس إيجاباً على استقرار الولاية وهدوء الأحوال الأوضاع فيها.

صحيفة اليوم التالي