مكافحة التهريب أمدرمان وبمداهمة منزل: تضبط 300 كرتونة كريمات و70طرد ملابس مستعمَلة





تمكّنت فرعيّة أمدرمان التابعة للإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك من ضبط عدد (300) كرتونة كريمات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية اللازمة وعدد 70 طرد من الملابس المستعملة قوقو مخبأة بإحدي المنازل جنوبي مدينة أمدرمان.

اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك أشاد بالعميلة النوعية لفرعية أمدرمان وانجازاتهم المتلاحقة في ضبط العديد من المخالفات وإفشال المحاولات التهريبيّة البائسة.

وأكّد العميد (حقوقي) حسن التجاني مدير دائرة مكافحة التهريب الخرطوم أنّ القوّات المكافحة بالولاية تعمل بالمرصاد لصدّ كافّة المحاولات التهريبيّة ومنع دخول كافة السلع والبضائع المهرّبة وغير المستوفية للاشتراطات والتي تضر صحة المواطن.

مدير دائرة المعلومات والعمليات ولاية الخرطوم العميد (حقوقي) د. عمر بريمة اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) أن معلومات دقيقة توافرت لفرعية أمدرمان تمّ رصدها وتحليلها وتحريك قوة بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومداهمة منزل بأحد أحياء أمدرمان وضبط حوالي 300 كرتونه كريمات ومستحضرات تجميل مختلفة.

وأشار بريمه إلى ضبط حوالي (70) طرد من الملابس المستعمَلَة.

صحيفة اليوم التالي