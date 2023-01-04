إبراهيم عثمان: موجز الفضيحة





*موجز الفضيحة*

بما أن :

▪️ بعض القوى السياسية ترفع شعار ( سفارة سفارة )..

▪️ السفارات هي التي “تخطّط” لنا في رواية هذه القوى، و”تسيِّرنا” في رواية أخرى..

▪️ الطرف الذي يملك سلطة الأمر الواقع يقبل بهذا التسيير إما ( باختياره وطوعه وإرادته ) في رواية أخيرة، أو ( غصباً عنه وكراعه في رقبته ) في رواية أقدم ..

وبما أن :

▪️ قحت المركزي لديها السفارات “المسيِّرة” ..

▪️ الحركات لديها السلاح ..

▪️ “قوى الانتقال” لديها ورقتي المواقف المتسايرة، وشق وإضعاف الصف الوطني الإسلامي ..

وبما أن :

▪️ التسيير أقوى من السلاح ..

▪️ وكلاهما أقوى من بيع المواقف ..

فطبيعي أن تأخذ التسوية التسييرية الشكل التراتبي الذي أخذته :

▪️ أسبقية جماعة السفارات في التفاوض، وفي تحديد مخرجاته، وفي الحكم ..

▪️ يليها حركتا مناوي وجبريل ..

▪️ تليها “قوى الانتقال” ..

وبما أن :

▪️ تشخيص السفارات، وكذلك طرفي التسوية التسييرية ، “للأزمة” الحالية هو ( عدم “التحاق” حركتي العدل والمساواة “جبريل”، وتحرير السودان “مناوي” بالتسوية )

وبما أن :

▪️الحركتان ترفضان الالتحاق إلا بشروطهما. ومن بينها التعامل مع الكتلة الديمقراطية ككتلة موحدة ..

▪️ وجماعة المركزي يرفضون معظم هذه الشروط ..

فإن “العملية السياسية” في السودان الآن، والتي قد تفضي إلى “حل” يستند على تعريف السفارات “للمشكلة” ستقوم على :

▪️ إما نجاح السفارات في شق “الكتلة الديمقراطية” وإلحاق جبريل ومناوي بالتسوية التسييرية كخيار أول مفضَّل لمعظم السفارات المسيِّرة..

▪️ أو قبول السفارات ببعض الشروط المهمة للكتلة الديمقراطية، بما يضمن إلحاق كل، أو معظم، الكتلة ..

وبما أن :

▪️ الخصم الأول للسفارات هو القوى الوطنية والإسلامية التي ترفض التسيير ..

▪️ وبما أن التسيير سيقوم أساساً على إضعاف هذه القوى الوطنية والإسلامية ..

فإن الكرة في ملعب هذه القوى الوطنية والإسلامية، فأمامها خياران :

▪️إما أن تقاوم التسوية التسييرية مقاومة حقيقية توقف التسيير ..

▪️ أو أن تضيف سطوراً إلى موجز الفضيحة ..

إبراهيم عثمان