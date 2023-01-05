“احتضان فتاة” رغما عنها يكلف شاب 4 سنوات في السجن





كشف الصحافي الأردني غازي مرايات عن تفاصيل قضية تتعلق بشاب صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات مع الأشغال الشاقة بسبب قيامه باحتضان فتاة رغما عنها.

وقال الصحافي مرايات في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في “تيك توك” في تفاصيل الواقعة إن الشاب المتهم عمد إلى مراقبة المجني عليها بعد خروجها من أحد المحال التجارية.

وكانت الفتاة قد دخلت إلى المحل، القريب من منزل ذويها، فيما تواجد المتهم في المحل ذاته، كزبون مثلها.

لكن المجني عليها لاحظت بعد خروجها من المحل أن المتهم بدأ يتتبع خطواتها، ولحق بها حتى وصلت إلى منزل ذويها، وعندما دخلت من باب العمارة احتضنها عنوة من الخلف حتى التصق جسده بها.

وأثناء ذلك، قام بلمس أجزاء مختلفة من جسدها، فصرخت الفتاة بقوة، الأمر الذي دفع المتهم إلى الهرب من فوره.

وبعد أن دخلت الفتاة إلى منزل ذويها أبلغتهم بما حدث لها على الفور، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة تم رصد المتهم وهو يتتبع المجني عليها من المحل حتى منزل ذويها، وتم الكشف عن هويته، لتتقدم الأسرة بشكوى في حقه لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث.

وأقر المتهم في التحقيقات بفعلته، فتمت إحالته إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي أسند له جناية هتك العرض، وتقرر توقيفه على ذمة تلك التهمة.

ووجهت المحكمة للشاب تهمة هتك العرض، وعليه قضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 4 سنوات.

إرم نيوز