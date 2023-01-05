ضبط أكبر مصنع غذائي عشوائي بأم درمان





ضبطت إدارة المخالفات بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك بمحلية كرري، أكبر مصنع عشوائي لتصنيع المواد الغذائية وإعادة تعبئتها ” منتهية الصلاحية” تحتوي على عدد “700” جوال عدس منتهية الصلاحية

و” 580 ” جوال أرز وعدد ،”378 “جوال لبن بدرة،و”360 “كرتونة حلاوة منتهية الصلاحية

بجانب ضبط ” 4 ” دفارات محملة بالمواد المنتهية الصلاحية “10” مكنات تستخدم في إعادة التعبئة ومكانات لتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية.

ودعا الفريق الموحد لحماية المستهلك المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن أي ممارسات تجارية مشبوهة وعشوائية للجهات المختصة عبر الرقم ” 5960″

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