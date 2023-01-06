هل تناول السمك مع اللبن يسبب البهاق والتسمم؟..استشاري يجيب





أجاب الدكتور عبدالعزيز العثمان، استشاري تغذية، على سؤال بشأن مدى خطورة تناول السمك مع اللبن، وإذا ما كان يُسبب تناولهما معا البهاق والتسمم.

وتلقى “العثمان”سؤالا، من أحد الأشخاص، يقول فيه، “دكتور هل تناول السمك مع اللبن يسبب البهاق والتسمم؟”.

ونفى العثمان، حدوث أيا من هذه الأمراض نتيجة تناول السمك مع اللبن، قائلا، “ليس له أساس من الصحة، وأنا أتناول سمك وبعدها بشرب لبن”.

هل تناول السمك مع اللبن يسبب البهاق والتسمم.. استشاري التغذية عبدالعزيز العثمان يوضح pic.twitter.com/3P64tvVgw5 — يوميات صحفي (@ShfyYwmyat) January 6, 2023

المرصد