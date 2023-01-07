احذر عزيزي الرجل.. هذه المشروبات تقودك للإصابة بالصلع والاكتئاب!





قالت دراسة جديدة: إن تناول المشروبات الغازية بشكل يومي، يزيد من احتمالات الإصابة بالصلع لدى الرجال.

ووجد باحثون من جامعة “تسينغهوا” في بكين أن أولئك الذين تناولوا مشروبًا غازيًا واحدًا في اليوم لديهم خطر أعلى بنسبة 57 بالمائة للإصابة بتساقط الشعر الذكوري مقارنة بأولئك الذين تجنبوها.

ويعتقد الخبراء أن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف يمكن أن يسهم في هذه الحالة، باستثناء المشروبات الغازية المخصصة للحمية.

وتشير البيانات إلى أن نصف الرجال يفقدون شَعرهم عادةً عند بلوغ سن الخمسين، وأن 25 بالمائة من الرجال الصلع يرون العلامات المبكرة لتساقط الشعر قبل بلوغهم سن 21 عامًا.

ومع مساعي العلماء لوضع حد لعلاج تساقط الشعر، قد تكون هذه التطورات الحديثة هباءً إذا استمر الرجال في شرب المشروبات الغازية، وفق ما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 63 بالمائة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق يشربون مشروبًا سكريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

وبحثت هذه الدراسة الأخيرة، عن الروابط بين استهلاك المشروبات المحلاة وتساقط الشعر الذكوري، في استطلاع شمل 1028 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا في الصين.

أجاب المشاركون عن أسئلة حول الصلع وعاداتهم الغذائية، وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل نفسية، وسُئلوا أيضًا عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة ومشروبات معينة، وكشف هذا عن ارتباط كبير بين تناول المشروبات السكرية بكثرة وتساقط الشعر عند الرجال.

وخلص الباحثون إلى أن تناول المشروبات السكرية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بتساقط الشعر بنسبة 21 بالمائة، في حين أن تناول أربعة إلى سبعة من المشروبات المحلاة زاد من الخطر إلى 26 بالمائة.

بالإضافة إلى تساقط الشعر، وجد الباحثون علاقة بين تناول المشروبات المحلاة والصحة النفسية، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

صحيفة سبق