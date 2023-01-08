إسحق أحمد فضل الله: حوار للشرح





أستاذ إسحق

أختصر…

(السناري)

أستاذ السناري….

بركات روائي مبدع وعنده رواية.. فيها المولود يخرج للوجود ويشب ويتعلم ويعمل ويتزوج ويهرم ويموت ويحمل نعشه بنفسه إلى قبره وكل ذلك في نصف ساعة

ونحن/ في الكتابة/ نشتهي اختصاراً مثل هذا….

قالت مريم

أستاذ… قالوا.. قحت قادة قيها يدبِّرون لإرسال الشباب في بعثات طويلة.. نوع من التوزيع حتي ينفردوا بما يريدون

صحيح؟؟

أستاذة مريم….

نجيبك إن شاء الله وليس الآن..

وعبد السلام قال

:السودان متفرد في كل شيء.. الشيوعيون فيه غير الشيوعيين في كل مكان… والأخوان فيه غير الأخوان في كل مكان وحتى فهم الإسلام فيه هو فهم غير فهم الآخرين وأستاذ عبد السلام ما يجيبه هو أنه في مثل هذه الأيام كان صلاح أحمد إبراهيم لما كان شيوعياً يزور الشيوعي العراقي مع وفد ثم يكتب ليقول

: وهناك.. لقيتنا وجوه ما هي وجوه رفاق ولا هي وجوه عرب.. وجوه جلدها اللؤم…

والشيوعيون كانوا ضكرانين…

لكن حزباً يترك (الرفيقة) فاطمة تعيش في دار للعجزة في لندن حتى وفاتها هو حزب له الصفات التي ساقها صلاح أحمد إبراهيم في حديثه عن الشيوعيين العراقيين

……..

وحسن عثمان يكتب ليقول

عن الحرب الأهلية القادمة إن

: أول طلقة في الحرب الأهلية القادمة تعني أن يخرج من يطلقها من الخرطوم أو أن تخرج الخرطوم من الخرطوم

(يعني أنها حرب لا وسط فيها)

وعثمان يقول

لو كان قوش والبرهان وحميدتي مختلفين ما هبطت طائرة قوش الخرطوم..

بعض أحاديث الناس هي هذه

والأحاديث هذه تجعلنا/ في بحثنا عن وسيلة تجعل الناس تفهم/ نذهب من الشرح إلى الرسم…

والأحداث والأحاديث هي شيء أطرافه هي

الحادث.. والزمان والمكان وحجم الفاعل والمفعول به والمكسور والممنوع من الصرف

وأستاذ بشير…

يقيناً أنك رأيت شيخاً فوق العنقريب في ضل العصر والجنة والجيران الشيوخ الأربعة أو الخمسة هناك وبعضهم يبقى على الأرض فوق برش الصلاة والعصي المسنودة على مرق العنقريب وحديث السوق والشمارات والمقطع و.و.و الصورة هذه أستاذ بشير هي صورة.. عقول كثيرين….عقول خرجت من عالم اليوم

يقيناً أستاذ بشير أنت قد رأيت يوماً إطار عربة ينفلت من تحت العربة المندفعة ويتطاير ويتقافز ويتلوى

و….

هذه صورة الكاتب الذي يتابع الأحداث اليوم…

ولا نظن أنك شاهدت مسرحية اسمها( الدرس) وفيها المعلم الخاص يحاول أن يجعل ابنة العائلة الثرية تفهم جملة أن( السكين تقتل)

والبنت المراهقة يعجز رأسها تحت كومة الشعر الفخم أن يفهم أن السكين تقتل وكل ما تفهمه هو أن السكين تقطع التفاح… نعم…. تقطع التورتة… نعم أما أنها تقتل؟؟ لا… لا

والمعلم المهتاج يطعن البنت بالسكين ليجعلها تفهم أن السكين تقتل….

وهذه أستاذ بشير هي صورة الكاتب اليوم مع القراء وهو يحاول أن يجعلهم يفهمون حديثه…

وما ينقض المثل المضروب هذا هو أن بنت الأثرياء تلك يجعلها الشبع لا تفهم بينما القراء عندنا يجعلهم الجوع لا يفهمون….

ويجعلنا نقرر اليوم أن نمضي بعيداً عن طمام البرهان قال حميدتي فعل الشفيع صرح ووو

لعلنا نعود غداً…. إن كان… وإن كان

**بريد

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أستاذ هاشم….

لسنا من أهل شرح القرآن

وإن كنا سوف نحدِّث عما قاله الشفيع خضر أمس عن الدين والدولة/ والشفيع شيوعي قديم/

لكنا عن الحكم.. حتى لما كانت الدولة مسلمة… ننقل عن المفسر ابن عرفة.. ننقل ما يقوله الناس المسلمووووون…. عن الدولة وعن الدنيا والآخرة

ابن عرفة…الجزء الرابع الصفحة ٥٧١ يسأله أحدهم ليقول

أنا خياط…. أخيط للحاكم ثيابه… فهل أنا من أعوان الظلمة

قال المفتي يومها السلاوي

أعوان الظلمة هم من صنعوا لك الإبرة التي تخيط بها ثيابهم… أما أنت ففي قاع جهنم….

كان هذا أيام لم يكن هناك من يطرد المصحف من الحكم

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الأحد/٨/يناير/٢٠٢٣