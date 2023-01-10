إسحق أحمد فضل الله: والشرح الذي لا ينتهي





و.. بشير

مـؤتـمـر الـهـواد… في الشمال… نعم وليس في الشرق

وحديث المكوك وحديث كسلا أشياء لا تختطف بسطر وسطرين … نعم

و..و.. نعم

لكن حديث مصر لا بد من أن نسوقه قبل كل شيء.. وحديث إشعال السودان مجدداً… نسوقه… وحديث حميدتي نسوقه قبل ذلك وو…

ونقول أمس الأول إن مصر تبتلع السودان… حكومة… ومخابرات..

ويبدو لك أنه لا صلة بين هذا وهذا وهذا…

يبدو…

بينما الأمر هو أن

حرباً جديدة…. أو إشعالاً جديداً للسودان هو ما يجمع كلمات الجملة

الأسبوع الأسبق… هجوم واسع في دارفور هو ما يشغل الناس

والأسبوع الماضي حديث واسع عن الدعم السريع هو ما يشغل الناس..

والأسبوع الماضي اتفاقية مصر ومعناها هو ما يشغل الناس

والعيون التي تبحث عن الجذور تفاجأ بأغرب سبب

العيون تجد أفورقي…

وتجد أن حربا جديدة يجري الإعداد لها حرب إثيوبية / إريترية

واستخدام للقبائل

وهجوم دارفور جزء من الحراثة للزراعة

وان سفيرا معينا كان يهبط في أبشي… ومعسكر هناك ومحاولة انقلاب هناك –

والسفير يهبط صاحبه عبد الوهاب في ليبيا ومن هناك يرسل شحنات الأسلحة للحركات التي يجري إعدادها الآن

والعيون تجد معسكرات في (حستا) معسكرات لتجنيد من تزعم أنهم من البني عامر…. بينما لا أحد من البنى عامر هناك..

ومعسكرات في الجانب الإثيوبي من الفشقة…. وعيونها على الجانب السوداني…

والناس تجد الآن نشاطاً يجري لإقامة حلف… ثم عمل…تقوم به جهات الأرومـو… مجـددا والـتـقـراي ضد الأمهرا

وتجـد نشاطاً في شرق السودان لا يمكن الحديث عنه الآن..

والعيون تجد أن أفورقي يستخدم غباء المخطط الإثيوبي أيام حرب إثيوبيا ضد التقراي

ففي أيـام الحـرب هناك كـانـت إثيوبيا تحتفظ بأسلحتها الثقيلة في إريتريا

والآن أفورقي يرفض إعادة الأسلحة تلك.. خصوصاً أنها تبلغ 80% من أسلحة إثيوبيا

…………

مصر ترى هذا وما يعنيه للسودان ولمشروع هدم السودان

ومصر تجد أن السودان كل الجهات في السودان تعرف ما يجري… وما سوف يجري

وكل جهة تعرف أنه لا نجاة من الخطر إلا بالوحدة

وتجد أن البرهان وحميدتي ما يمنعهما من اللقاء (الدعم السريع والجيش) هو…. المكابرة… وأنك لن تلوي ذراعي

ومصر تجد أن قحت يطربها أن يقوم أي شيء بتخريب السودان بعد أن عجزت هي.. و…

ومصر تقدِّم الحل.. الذي يتجاوز المكابرة باقتراح لقاء القاهرة

ومدير مخابراتها يهبط الخرطوم لحل العقدة الأكبر

مدیر مخابرات مصر يجعل الجميع… الجميع.. الجميع كلهم يفهم أن العقدة التي لا حل معها هي المكابرة التي تقول (….عدا المؤتمر الوطني)

والرجل يجعل الجميع يفهمون أنه ( لا حل بدون المؤتمر الوطني)

والأمر كله هو ما يطلق الحديث عن… حكومة وفاق وطني تُصنع في القاهرة…

بشير…. نشرح هذا وهذا وهذا الأيام القادمة

وفترنا خلااااااص یا بشیر

اسمع كيلو اللحم بقى بي كم؟

فالأغنية التي يطلبها المستمعون هي

(كيف السبيل إلى كيلو من الضان..

فإن حب لحوم الضان أشجاني

اني أمرُّ على الجزار أرمقه

شذراً وادعك أسناني بأسناني)

اللهم عليك بقحت وبكل من يتمسك بها…. آمين…. آمين

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل.

الثلاثاء/١٠/يناير/٢٠٢٣