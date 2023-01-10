محجوب فضل بدری: وَقْتَ الكَوارِيكْ ما جَا !!





-قال أحد شيوخ دارفور أمام المشير البشير،بحضور كبار رجال الدولة حينذاك،وهو يشير الی مفاوضات أبوجا لحل مشكلة دارفور،بقيادة د۔مجذوب الخليفة،وقد جمعت الرٸاسة أصحاب المصلحة لمعرفة آراٸهم،قبل ضمهم للوفد المفاوض،قال الرجل بلهجة دارفورية واضحة :-

-ياسَيِّتْ الرٸيس،( *الكلام البِسَوِّی فُوقَا مجذوب ده،لا بِسَلِّم الغَنَمْ،وَلَا بِقَمِّحَ المرفعين* )!! والوِلاد البتفاوضو فوقهم دول وِلَادنا، لكنهم شوووية،كان تافَقْتُوهُم،ما بِنَقْعُد ليهم يحكمونا،ونبقی ليكم كيف(زی)جنوبيين الداخل !! *وَقِتْدَاك الكواريك بِجِی* (سيأتی) !!

-ياسَيد الرٸيس، المرفعين كان طارِدْ العِجِل،العجل وقع فی البير، المرفعين وقع فوقا (العجل)، والمرفعين تِلَا (بدأ) يكورك،ويكورك، جا أبو الحِصِّين(الثعلب) وقال له:- يا المرفعين أخوی بِتَكُورِك مالَكْ ؟ فردَّ المرفعين:- أنا ما وقعتَ فی البير!!۔ فقال الثعلب:- الرَمَاك يَاتُو؟ قال المرفعين:- كنت طارد العجل۔ قال الثعلب:- طيب ماتكورك، العجل هادو جنبك،أُكُل تَوَا، ِالكواريك وَقْتَا ما جا !!

– *تكورِك يوم سيد العجل يجی* !!

– *تكورِك يوم سيد البير يجی* !!

– *تكورِك يوم الفقير يجی،ويقول داير عينين المرفعين نسويهم دوا*

– *وقتداك كورِك،تَوَا أُكُلْ*

واطلق الثعلب ساقيه للريح۔

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔

-هذه الخطبة الجامعة المانعة الماتعة-والتی حدث فی مابعد- ما تنبأت به بالكامل،بعد سلام ابوجا،تصلُح بأن تُسْقَط بالكامل علی ما حدث بالأمس فی القصر الجمهوری،فی ما سُمِی بتوقيع الإتفاق الإطاری،ولٸن كان غرماء المرفعين ثلاثةٌ فقط،سيد البير،وسيد العجل،والفقير،فإن غرماء الإتفاق الإطاری (بلا حد وبلا عدد۔)

-ويُستفاد من هذه القصة،إن العجل (ثورة ديسمبر الماجيدة) قد مات،ماتت حتف أنفه،أنفها،والمرفعين(الاتفاق الإطاری) ميتٌ لا محالة، *وقتداك الكواريك بيجی* !! والناجی الوحيد فی هذه الحكاية هو *الثعلب* !!

-هل جری ذكر *فولكر* علی لسانی فی هذا المقال ؟

محجوب فضل بدری