رأي ومقالات
حسن إسماعيل: (جاء فى الأخبار) !
– بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية….
– هانحن سننتظر فاصلا جديدا لمحاولات( أبو الدرداق ) لتقديم (الشبكة) للقمرة وخطبتها من جديد( ربنا يكمل على خير) !!
– فاصل جديد لاحتضان القنافذ لبعضها البعض!!
– وهاهى الصراصير تعاود تسلق الجدران الملساء( ونحن مالنا) !!
– وحميدتى يبيع لهم ( المِعزة ) ( مَوجّبة) مثل تيس البدوى المكار ( لبن كتير لكن درب مافى )
😅 ويحدثهم عن دمج الدعم السريع فى الجيش وهم يصفقون ( والمعزة تضحك) !!
– والرباعية … تُدخل ( دِيكين) ( خَصيين) إلى قفص التسوية ثم تنتظر ( الجنا جداد)
– ونحن مالنا ؟؟
– علا مدنى مابتغرق !!
حسن إسماعيل