حسن إسماعيل: (جاء فى الأخبار) !





– بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية….

– هانحن سننتظر فاصلا جديدا لمحاولات( أبو الدرداق ) لتقديم (الشبكة) للقمرة وخطبتها من جديد( ربنا يكمل على خير) !!

– فاصل جديد لاحتضان القنافذ لبعضها البعض!!

– وهاهى الصراصير تعاود تسلق الجدران الملساء( ونحن مالنا) !!

– وحميدتى يبيع لهم ( المِعزة ) ( مَوجّبة) مثل تيس البدوى المكار ( لبن كتير لكن درب مافى )

😅 ويحدثهم عن دمج الدعم السريع فى الجيش وهم يصفقون ( والمعزة تضحك) !!

– والرباعية … تُدخل ( دِيكين) ( خَصيين) إلى قفص التسوية ثم تنتظر ( الجنا جداد)

– ونحن مالنا ؟؟

– علا مدنى مابتغرق !!

حسن إسماعيل