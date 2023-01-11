حسن إسماعيل: نفس (الزلنطحية) !!





– نعم هم ذاتهم !!

– الذين كتبوا فى ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية ومنحوا جون قرنق والجنوب حق تقرير المصير فى العام ١٩٩٥م

– ثم طافوا العالم ليروجوا لهذا الحق

– هم ذاتهم الذين (حاموا) مع قادة الحركة الشعبية يحثون المواطن الجنوبى على اختيار الانفصال عن السودان عبر صناديق الاستفتاء ثم جلسوا يتباكون على الانفصال!!

– هم ذاتهم الذين ذهبوا عشية الإحتفال إلى جوبا ليرقصوا مع فاقان أموم بنيل ( الاستقلال عن دولة الجلابة ) وارتدوا القمصان الأفريقية وابتهجوا وعلم السودان يغادر فضاء الجنوب ثم جلسوا كالسًّكارى يكتبون على صفحاتهم ( يوم حزين فى تاريخ السودان ) [ واللهِ] ؟؟

– هم ذاتهم الذين يهتفون بدولة مدنية كاملة الدسم ثم يحتمون بحميدتى والبرهان

– هم ذاتهم الذين يعقدون تسوية يخاطبها فولكر ويُمنع عنها ترك والطيب الجد والمك عجيب والجزولى ولجان المقاومة والجرحى و(الشهداء والمفقودين) !! ( محن )

– هم ذاتهم الذين يشهدون على تحول الجنوب إلى دولة فاشلة ومتعثرة على أيدى مايسمى بالمجتمع الدولى ثم يبذلون الوعود والتصفيق لعودة الخرطوم لأحضان المجتمع الدولى (وحضن المجتمع الدولى الفيهو اتعرفت)!! و ( وشوفنا شيل التمساح فى الجنوب )

– المجتمع الدولى الذى أخذ أموالنا ثم أغرقنا بالآيس والسلاح و(بالفشلة)

– نعم هم ذات الزلنطيحة فاحذرهم فإن صلاتهم فى محراب الوطن ( مُكاءا وتصدية) !!

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– الزلنطحى كائن سُنجاكى يُنشئ كبارى من الرمل ويحلم بالعبور!!

حسن إسماعيل