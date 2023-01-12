محمد علي الجزولي يكتب: هلموا إلى تحرير السودان





● منذ أطلق رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش دعوته للوفاق الوطني ألزمنا أنفسنا بخطاب وفاقي يساعد في تهيئة الأجواء للوصول إلى حل شامل يجتمع عليه الفرقاء لينهوا معاناة شعبنا ويجنبوا بلادنا السيناريوهات المدمرة ، على الذين ظنوا تبنينا لخطاب وفاقي ضعفا وقلة حيلة وظلوا يناصبوننا العداء أن يستعدوا لدفع فاتورة ذلك ونقول لكم من رفع شعار تحرير السودان في مواجهة أنظمة وطنية منذ الإستقلال وعد تهميشه من قبل بني جنسه احتلالا يحتاج إلى تحرير فليعلم أن الحاجة اليوم إلى حركة تحرير السودان أكثر إلحاحا وضرورة وقد اعترف الذين يتولون كبر جريمة الإتفاق الإطاري أنه استجابة لإملاءات خارجية وأنه توجيه من سفارات وأنهم وقعوا عليه رجلهم في رقبتهم فإذا كان هذا هو الوضع بعيون صانعيه فإن الشعب بحاجة إلى تحرير بلاده من وضع الرجل على الرقبة !

هلموا إلى تحرير السودان

د. محمد علي الجزولي