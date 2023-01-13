ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم مباشرة؟
أوضح الدكتور سيد الغندور، استشاري التغذية العلاجية والسمنة ، فوائد تناول الموز قبل النوم.وفقا لموقع healthline
وقال أن تناول الموز قبل النوم يساعد على إعطاء الجسم عدد من الفوائد كما يلي.
-تحفيز الشعور بالنعاس والرغبة في النوم لذا يمكن تناول ثمرة قبل الدخول إلى السرير.
– يساعد الموز قبل النوم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم.
فوائد أخرى
– تناول الموز في كل الأوقات مهم للجسم ويعطيه الكثير من الفوائد ولكن قبل النوم تحديدا يعمل على استرخاء الجسم وتسهيل عملية النوم بشكل جيد.
– يعمل على فقدان الوزن كونه يحتوي على نسبة من الألياف ما يعطي الشخص الشعور بالشبع.
– الموز غني بعنصر البوتاسيوم الذي بدوره يعمل على تقوية العظام ويمنع الشد العضلي والتشنجات.
– يحتوي الموز على فيتامين أ وفيتامين ب، ما يمد الشخص بالطاقة والحيوية والتركيز خاصة للأطفال.
المرصد