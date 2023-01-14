رأي ومقالات
القرمبوز جعفر أحدث خسائر سياسية مركبة منذ صعوده المفاجئ علي مسرح الكلام الساكت !!
• بهدؤ تم التخلص من ياسر عرمان وازاحته من الواجهة السياسية للحرية والتغيير بنسختها الجديدة ..عرمان أظهر تطلعات سلطوية دفعت الفرقاء لتحجيمه وتقليم أظافره حتي اشعار آخر ..
• كذلك تم تحجيم المتفيقه جعفر حسن ولجم لسانه لأن طريقته البلهوانية في الأحاديث والتصريحات أكدت أن الصديق الجاهل أخطر مهاجم داخل منطقة دفاع فريقه ..
• القرمبوز جعفر أحدث خسائر سياسية مركبة منذ صعوده المفاجئ علي مسرح الكلام الساكت !!
• الغريبة أن جعفر تفرغ هذه الأيام لالتقاط الصور التذكارية ..والطيورُ علي أشكالها تقع !!
عبد الماجد عبد الحميد